Hors Cadre – SMUR, l’urgence de sauver

Cette semaine dans Hors Cadre, notre équipe a suivi le SMUR du CHU Brugmann, site Paul Brien à Schaerbeek. Une équipe inséparable de médecin et d’infirmier, ici Sofie et David. Smuristes depuis une dizaine d’années, ils enchaînent les interventions, et sont appelés par les opérateurs du 112 pour réagir très rapidement, et se rendre auprès de patients gravement atteints ou instables. Le temps d’une journée, nous sommes partis en intervention avec eux.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner, Loïc Bourlard, Pierre Delmée et Nils Coenderaet