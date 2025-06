Mangia Sempre décroche la Boulette d’Or 2025

Mangia Sempre a été désigné, dimanche, vainqueur de la deuxième édition du concours Chaud Boulette. L’établissement Peter & Sabine a remporté le prix du public. La compétition qui a eu lieu dans l’après-midi au café Les Brasseurs avait pour objectif d’élire l’établissement réalisant la meilleure boulette de Bruxelles.

Dix candidats ont participé au concours initié par la serveuse et bloggueuse Dominique Deslauriers (“Tips from a waitress” sur les réseaux sociaux). Celle-ci avait à coeur de partager son amour pour la joie de vivre bruxelloise.

Bouchers, charcutiers et commerçants alimentaires de la Région-capitale ont été invités à s’inscrire au concours pour présenter leur meilleure boulette, à la condition de rester fidèle à la recette habituelle de leur établissement. Se sont ainsi lancés dans la course L’Os à Moi’L (Jette), Peter & Sabine (Woluwe-saint-Pierre), Le P’tit Normand (Bruxelles), Johan & Ria (Molenbeek), Boucherie Elsocht (Neder-Over-Heembeek), Mangia Sempre (Forest), Patrick & Els (Anderlecht), Carlos & Fils (Saint-Gilles), Maison Segers (Saint-Gilles), et Les Garçons Bouchers (Uccle).

“Le but de cet événement est de promouvoir les petites entreprises locales, l’horeca bruxellois, ainsi que notre passion pour ces petites gourmandises de café qui font notre fierté“, a souligné Dominique Deslauriers.

Un jury professionnel issu du monde culinaire bruxellois, a attribué une note à chaque boulette selon plusieurs critères: texture, assaisonnement, cuisson et goût général. Parmi eux notamment, la cheffe Sofie Dumont, le chroniqueur culinaire Carlo de Pascale, le chef belgo-philippin Glen Ramaekers, le créateur de Fernand Obb Cédric Mosbeux (aussi double lauréat du concours de la Meilleure Croquette aux Crevettes de Bruxelles) ou encore le chef Thomas Algoet des Petits Bouchons. En outre, 40 personnes ont pu rejoindre le jury public et voter pour le Prix du Public.

En 2024, L’Os à Moi’L qui avait remporté la “boulette d’or” tandis que Peter & Sabine avaient, déjà, décroché le prix du public.