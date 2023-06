Schaerbeek : une distribution gratuite de chocolat pour lutter contre le travail des enfants

La CSC Alimentation et Services s’est mobilisée ce lundi matin dans le quartier Helmet à Schaerbeek pour protester contre le travail des enfants dans le secteur du cacao. Le syndicat chrétien a profité du marché sur le Square Riga pour sensibiliser les passants à cette problématique et les inciter à en tenir compte lors de l’achat de chocolat dans les supermarchés.

Cette action était organisée à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Des représentants syndicaux ont distribué du chocolat qui n’a pas été produit en ayant recours au travail des enfants.

“Deux millions d’enfants travaillent encore dans la culture du cacao à travers le monde, principalement en Côte d’Ivoire, au Ghana et en République dominicaine“, souligne Hilde Verhelst de la CSC Alimentation et Services. “Dans le même temps, le commerce de produits chocolatés rapporte des dizaines de millions d’euros aux grandes multinationales. Des produits fabriqués par des mains d’enfants finissent sans aucun doute dans nos caddies.”

Pour illustrer la problématique, une fresque a également été peinte à Schaerbeek. Elle représente des enfants qui souffrent en travaillant, et un autre qui se régale en mangeant du chocolat.

Les quatre multinationales qui produisent la quasi-totalité du chocolat vendu en Belgique et dans le monde – Mars, Nestlé, Mondelēz et The Hershey Company – ne peuvent pas garantir que les produits chocolatés disponibles en rayon n’impliquent aucun travail d’enfant, a révélé une enquête de l’émission “Factcheckers” de la VRT en 2022.

Bien que plusieurs entreprises chocolatières estiment faire déjà beaucoup pour résoudre ce problème, “le travail des enfants est toujours en augmentation dans le secteur du cacao“, rappelle Hilde Verhelst. Il est donc préférable de déguster du chocolat labellisé “commerce équitable“.

Le 1er juin, une proposition de directive sur le devoir de diligence, législation imposant aux entreprises un devoir de diligence en matière de droits de l’homme, d’environnement et de climat tout au long de la chaîne de production, a été adoptée par le Parlement européen. “L’objectif est de faire en sorte que les entreprises ne puissent plus porter atteinte aux personnes et à l’environnement en toute impunité“, a déclaré Hilde Verhelst. “Nous attendons toujours que cette directive soit définitivement adoptée, mais après cela, le fédéral et les gouvernements flamands et wallons doivent convertir cette directive en une législation contraignante pour les entreprises belges.”

Avec Belga – Photo : BX1

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Maëlle Fontaine et Anna Lawan