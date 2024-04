Bruxelles accueille le sommet international du cacao

Le monde du cacao se rassemblera du 22 au 24 avril à Bruxelles à l’occasion d’un sommet international consacré à la matière première principale du chocolat. Plus de 1.000 professionnels du monde entier sont attendus pour identifier des solutions afin d’assurer la durabilité du secteur.

La cinquième conférence mondiale du cacao (World Cocoa Conference dans sa version anglaise) veut réunir tous les acteurs de la chaîne de valeur du cacao, des gouvernements aux cacaoculteurs, des coopératives aux exportateurs, des négociants aux détaillants. L’événement fera le point sur les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels le secteur est confronté. “Payer plus pour un cacao durable” sera le thème de la conférence. Au Palais des Congrès Square-Brussels Convention Centre, les participants échangeront notamment sur le revenu et les moyens de subsistance des agriculteurs, les modèles agricoles, les droits de l’Homme, les questions environnementales ou encore les perspectives du marché.

Le prix du cacao sera aussi certainement au cœur des discussions. Il a battu un nouveau record de plus de 10.700 dollars la tonne sur le marché à terme de New York. Côté belge, la fédération sectorielle Choprabisco sera présente à ces “Jeux olympiques du monde du cacao” pour “réaffirmer la réputation mondiale” du chocolat en Belgique. Le secteur chocolatier belge veut d’ailleurs montrer l’exemple et devenir le moteur d’un marché plus durable et équitable.

En Belgique, le chocolat représente un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’euros. Le pays en est le deuxième exportateur après l’Allemagne, avec quelque 668.000 tonnes par an. La conférence sera introduite le lundi 22 avril par la reine Mathilde, en qualité de défenseure des objectifs de développement durable des Nations Unies. La dernière édition de la conférence mondiale sur le cacao s’était tenue à Berlin en 2018.

Belga.