Schaerbeek: “Une chasse à l’homme d’une violence inouïe est orchestrée depuis des semaines”

La lutte pour le maïorat se poursuit à Schaerbeek. Le PS est sorti en tête avec 19,2% des voix, devant le cartel MR-Les Engagés (18,2%) mais les deux listes totalisent chacune 10 sièges. Le MR s’oppose à ce qu’Hasan Koyuncu, tête de liste socialiste qui a obtenu le plus de voix de préférence, devienne bourgmestre. Ahmed Laaouej y voit là une forme de racisme de la part du mouvement réformateur. “C’est indigne. J’ai été déçu, je ne peux pas croire qu’Ahmed Laaouej le pense réellement“, a répondu David Leisterh, chef de file du MR bruxellois, à notre micro mardi.

“C’est à David Leisterh, je pense, de clarifier aujourd’hui les attitudes de ses représentants à Schaerbeek”, répond à son tour ce mercredi Ahmed Laaouej dans Bonjour Bruxelles. “Je ne le soupçonne pas d’avoir une quelconque tendance au racisme ou à la xénophobie. Par contre, les vetos qui sont mis sur une personne en particulier, avec une chasse à l’homme qui est orchestrée depuis plusieurs semaines et qui est d’une violence et d’une brutalité inouïes me donnent à penser, clairement, avec des éléments en ma possession, qu’on est là dans une démarche qui a des relents racistes et xénophobes. Je leur demande de revenir à la raison et d’avoir des attitudes différentes et cesser ce veto qui est nauséabond. L’arithmétique malheureusement commande, nous avons le sens des responsabilités et il faut pouvoir travailler dans l’intérêt des Bruxelloises et Bruxellois, mais je ne laisse passer aucune dérive.”

“L’option de travailler avec le MR à Schaerbeek est toujours ouverte“, poursuit le président du PS bruxellois, “à eux de revenir à la table des négociations. Un canal a aussi été ouvert avec le PTB. Quand je vois l’arrogance de certains, qui mettent des vetos, ça nous conduit à envisager toutes les options alternatives possibles.”

