Schaerbeek : un rassemblement organisé le 1er juin en soutien à Sihame Haddioui

Le rassemblement est organisé par le collectif “les sousentendues”, qui appelle à manifester sur la place Colignon ce 1er juin à 18h.

Le 20 mai dernier, Sihame Haddioui (Ecolo), échevine schaerbeekoise de la Culture, de l’Égalité des genres et des chances, expliquait avoir déposé plainte quelques jours plus tôt pour acte de sexisme et attentat à la pudeur par le biais de son avocate contre un autre échevin de la commune, Michel De Herde (DéFI), quant à lui en charge de l’Enseignement, des Crèches, du Parascolaire et du Budget.

Dans la foulée, Sihame Haddioui a reçu le soutien de bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux, dont le collectif “les sous entendues”, qui appelle “au rassemblement sur la place Colignon le 1er juin à 18h“, peut-on lire sur la page Instagram du collectif féministe.

Avant de préciser ; “Monter sur scène, c’est éminemment politique et c’est par la scène que l’incroyable Sihame Haddioui a décidé de passer pour commencer un mouvement fort. La parole est libérée mais l’écoute semble encore verrouillée. La force mise dans sa prise de parole a été bafouée par la tentative de silenciation du collège communal qui, après consultation, refuse de mettre à pied l’accusé“.

Un premier signalement interne

Au mois de février 2022, Sihame Haddioui avait déposé un premier signalement auprès de la bourgmestre f.f. de Schaerbeek, Cécile Jodogne (DéFI). La maïeure a rencontré la plaignante ainsi que l’échevin DéFI en conséquence de cette plainte. Elle a ensuite pris la décision, en guise de “mesure conservatoire“, et à la demande de Sihame Haddioui, de déplacer les sièges des deux élus locaux afin que ceux-ci ne soient plus assis côte à côte durant les conseils communaux et les réunions du Collège.

De son côté, Michel De Herde explique avoir été entendu par la bourgmestre à ce sujet. Il nie les actes qui lui sont imputés et affirme que “cette affaire n’en restera pas là“.

