Schaerbeek limite la présence de véhicules de police dans les parcs

Schaerbeek est devenue ce mercredi soir la première commune bruxelloise à restreindre la présence de véhicules de police dans ses espaces verts, une décision inspirée par la mort de Fabian, 11 ans, percuté le 2 juin par un véhicule de police dans le parc Élisabeth à Ganshoren. Le conseil communal a adopté à l’unanimité une motion déposée par les conseillers Ecolo-Groen Anton Schuurmans et Isabelle Durant.

La motion, discutée en commission en collaboration avec le chef de corps de la zone Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode), le commissaire divisionnaire Olivier Slosse, encadre désormais plus strictement les interventions motorisées.

Les combis de police ne pourront entrer dans les parcs qu’en cas d’urgence ou pour assister les services de secours. Chaque entrée devra être préalablement notifiée à la centrale de dispatching. La directive sera inscrite dans le règlement de police afin de garantir la proportionnalité des interventions.

“Un parc doit être un endroit sûr pour les enfants, les familles et les promeneurs. Les patrouilles à pied, à vélo ou à cheval deviennent la règle“, a déclaré Anton Schuurmans. Isabelle Durant a, par voie de communiqué, salué une étape “concrète et nécessaire” pour “éviter qu’un tel drame se reproduise” et “renforcer la confiance entre la police et les citoyens“.

La motion prévoit aussi qu’une évaluation des règles encadrant les interventions urgentes et les poursuites soit menée d’ici mi-2026 par le collège de police, sur base de laquelle des mesures et formations supplémentaires seront proposées.

Pour rappel, Fabian, 11 ans, est décédé le 2 juin après avoir été percuté par un véhicule de police lors d’une course-poursuite entamée à Koekelberg et terminée dans le parc Élisabeth. Selon un premier rapport, le véhicule roulait à plus de 40 km/h sans gyrophares ni sirène.

