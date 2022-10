Schaerbeek : l’échevin Michel De Herde revient à son poste en mi-temps médical

En congé médical durant huit jours, l’échevin schaerbeekois, visé par deux plaintes pour des faits de mœurs, annonce dans La Capitale qu’il revient à son poste mais à mi-temps.

L’échevin schaerbeekois de l’Enseignement et du Budget Michel De Herde (DéFI) va faire son retour à son poste, mais à mi-temps, annonce-t-il dans La Capitale, ce lundi. L’homme était absent de son bureau, ces huit derniers jours, pour des raisons de santé, mais a tout de même assisté durant cette période aux réunions du collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal. L’homme ne souhaite toutefois pas donner des précisions sur les raisons de cette absence et de son mi-temps médical : “Je suis retourné chez mon médecin mercredi et les résultats des examens qu’il m’a demandés ne sont pas très bons. Je suis en mi-temps médical pour deux semaines”, dit-il.

Michel De Herde est actuellement visé par une plainte pour attentat à la pudeur et sexisme, une plainte déposée par sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo) en mai dernier. Le 22 septembre, une autre victime a annoncé dans la DH avoir porté plainte contre Michel De Herde pour tentative d’incitation à la débauche sur mineur et faits de viol. Le parquet de Bruxelles n’a toutefois pas encore confirmé l’information, malgré des sources concordantes indiquant qu’une plainte a bien été déposée dans un commissariat de la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

Durant son congé pour maladie, l’échevin schaerbeekois a porté plainte contre X suite à une campagne d’affichage dans les rues de Schaerbeek demandant sa démission.

Gr.I. – Photo : BX1