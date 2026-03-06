Schaerbeek : le Premier Echevin demande la démission de la bourgmestre empêchée Audrey Henry

La nouvelle secrétaire d’Etat est désormais bourgmestre empêchée. Elle à transmis le flambeau à Martin de Brabant, nouveau bourgmestre faisant fonction, avant que celui-ci ne transmette prochainement les rennes à Hassan Koyuncu (PS) qui terminera les deux dernières années de législature.

Premier échevin à Schaerbeek, Vincent Vanhalewyn demande la démission de la bourgmestre empêchée de Schaerbeek, Audrey Henry. La libérale vient de devenir la Secrétaire d’Etat bruxelloise en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire.

Vincent Vanhalewyn confie ce matin dans Bonjour Bruxelles son “sentiment de stupéfaction” et son “émotion, sa colère” après la formation “assez particulière” qu’a connu Schaerbeek pour trouver une majorité communale. “Cela abîme la fonction de bourgmestre pour laquelle j’ai beaucoup de respect“. La commune bruxelloise avait en effet été la dernière de Belgique a obtenir une majorité après les communales d’octobre 2024. C’était notamment la question du mayorat qui posait question. Accord a finalement été conclu entre le MR et le PS pour un partage de ce mayorat sur deux ans. Mais après quelques mois, la bourgmestre MR a décidé de quitter cette fonction pour un secrétariat d’Etat régional. Elle reste toutefois bourgmestre “empêchée” et c’est Martin de Brabant qui est ainsi bourgmestre “faisant fonction”.

Y a-t-il ainsi trois bourgmestres à Schaerbeek ? “C’est ce que je veux éviter“, indique l’échevin Ecolo. “N’ajoutons pas de la confusion à la confusion (…) Les Schaerbeekois ont déjà sanctionné ce “je reste, je pars, je reviens”, il faut de la clarté“, explique-t-il en référence aux allers-retours de Bernard Clerfayt, ancien bourgmestre et ministre bruxellois de l’Economie.

Rédaction