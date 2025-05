Les derniers échevins à Schaerbeek sont connus : l’AG d’Ecolo valide unanimement l’accord de majorité

L’Assemblée de la section écologiste locale schaerbeekoise a validé mardi soir à l’unanimité l’accord de majorité conclu avec le PS, le MR et la Liste du Bourgmestre sortant Bernard Clerfayt.

Le vote inclut l’attribution des mandats réservés aux Verts de la “cité des ânes”, a indiqué mercredi le premier échevin Ecolo sortant, Vincent Vanhalewyn.

Vincent Vanhalewy sera chargé du Budget, du Climat, des Bâtiments communaux, et de la tutelle sur le CPAS. Gudrun Willems (Groen) gérera les Affaires néerlandophones (écoles, culture, jeunesse) mais aussi les Voiries et l’espace public. Thomas Eraly (Ecolo) sera chargé de l’Enseignement. La compétence Egalité des chances et des genres doit encore être attribuée au sein du trio.

Le nouveau collège échevinal sera installé dans une semaine, plus de sept mois après les élections. Les négociations de l’accord de majorité ont longtemps achoppé sur la rivalité entre le PS et le MR pour l’attribution du maïorat. Celui-ci sera finalement partagé en deux phases : la libérale Audrey Henry sera bourgmestre durant la première moitié du mandat; Hassan Koyuncu (PS) prendra le relais pour la seconde partie de celui-ci.

Les autres formations politiques avaient déjà désigné leurs échevins. Les socialistes, Justine Harzé et Abobakre Bouhjar, seront chargés du logement, de l’urbanisme, de la rénovation urbaine, de la mobilité, du stationnement, de la jeunesse, des sports, de la prévention, de la cohésion sociale et des cultes. Les échevins MR/Les Engagés, Cédric Mahieu et Martin de Brabant, seront chargés de l’aménagement du territoire, de la gestion immobilière et des achats, des finances et des ressources humaines, de l’économie et de l’emploi, des classes moyennes, de la culture et du patrimoine, du tourisme et du folklore, de la politique des familles, des seniors et de la santé.

Enfin, la Liste du bourgmestre (Défi) enverra au collège Déborah Lorenzino et Frédéric Nimal qui seront en charge de la propreté et des espaces verts, de l’état civil et de la population, de l’accueil, de l’enfance et des crèches, des activités extra-scolaires et du bien-être animal.



