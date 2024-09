Schaerbeek : fin du gros oeuvre pour FRAME, le futur siège de BX1

Le gros oeuvre du bâtiment FRAME, futur siège de la radio-télévision bruxelloise BX1 et qui hébergera également des entreprises du secteur des médias et de la communication, est désormais terminé, ont fait savoir mercredi les acteurs impliqués dans le projet au cours d’une conférence de presse.

Avec ses 8.000 m² répartis sur sept niveaux, FRAME est soutenu par un exosquelette en acier et des colonnes extérieures en béton, ce qui fait toute la spécificité du bâtiment puisque celui-ci se distingue en effet par l’absence totale de murs porteurs dans sa partie intérieure. Des noyaux périphériques en béton accueillent dès lors les services (toilettes,…) et espaces de circulation (ascenseurs, escaliers, couloirs).

◼︎ Gilles Delforge, directeur de la Société d’aménagement urbain, au micro de Cyprien Houdmont et Nicolas Scheenaerts

“Étant donné qu’on ne sait pas comment vont évoluer les médias dans le futur, nous avons voulu créer un bâtiment flexible dans le temps“, explique Adrien Verschuere, directeur du bureau d’architecture Baukunst. “Habituellement, la structure est toujours cachée dans le bâtiment et, ici, nous avons fait le pari inverse.”

“Cette structure n’est devenue autostable qu’après la construction de tous les étages. Par conséquent, le bâtiment a jusqu’à maintenant dû être soutenu de manière permanente“, précise de son côté Wim Straetmans, directeur général de BAM Interbuild. “Maintenant que les entretoises ont enfin disparu, les premières déformations peuvent se produire, après quoi les façades et la finition pourront commencer.”

Un budget de 36 millions d’euros

Mené par la SAU (Société d’aménagement urbain), ce projet architectural audacieux est imaginé par l’association de bureaux d’architecture Baukunst (Bruxelles) – Bruther (Paris) et réalisé par l’entreprise de construction BAM Interbuild – Groven+. Au total, quelque 36 millions d’euros ont été injectés dans le projet, explique Gilles Delforge, directeur de la SAU. Vingt millions proviennent du Fonds européen de développement régional (FEDER), huit millions de la SAU et le reste de fonds propres de BX1 ainsi que de subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Commission communautaire française (Cocof).

À l’été 2025, un cinquième de la capacité du bâtiment sera occupé par BX1, qui prendra ses quartiers aux 4e et 5e étages. Le reste de la superficie est d’ores et déjà proposé à la location à des entreprises actives dans le milieu des médias et de la communication. “L’objectif est d’attirer de jeunes entreprises ou de petites sociétés, voire des entités étrangères“, avancent les responsables.

FRAME offrira ainsi à ces acteurs une localisation idéale dans le nouveau quartier des médias, qui abritera également les nouvelles infrastructures de la VRT et de la RTBF au sein du futur parc médiatique MediaPark.

