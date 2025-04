Rassemblement pour sauver le Home Albert de Latour menacé de fermeture : aucune décision attendue avant le 28 mai

Plus de 100 personnes se sont donné rendez-vous mercredi soir devant la maison communale de Schaerbeek pour appeler les édiles à sauver le Home Albert de Latour menacé de fermeture, a constaté Belga.

Parmi les manifestants, venus à l’invitation du front commun syndical, se trouvaient des travailleurs de l’institution et des résidents qui tiennent à conserver leur emploi pour les uns et leur lieu de résidence pour les autres. Armés de nombreux calicots et de casseroles, ils attendent de la nouvelle majorité schaerbeekoise, qui devrait être installée le 21 mai prochain, qu’elle prenne une décision rapide.

“Nous attendons que la commune statue sur la fermeture ou non du Home Albert de Latour“, demande Mohamed Adllal, permanent CSC Services publics. Selon les autorités locales, la principale raison de cette fermeture annoncée est le coût estimé des travaux de rénovation du home, qui dépasseraient les 23 millions d’euros. Si l’investissement n’est pas possible, il fermera définitivement ses portes le 1er janvier 2026 au plus tard. 85 travailleurs et 90 résidents sont concernés par cette décision.

Le front commun syndical a été reçu par l’échevin Ecolo Thomas Eraly, en charge de la tutelle sur le CPAS. “Ils ont bien entendu le désespoir des manifestants mais il n’y aura pas de décision ce mercredi mais c’est le 28 mai que le Conseil de l’action sociale devrait statuer sur ce dossier“, a expliqué le syndicaliste de la CSC aux personnes rassemblées place Collignon. En parallèle de cette action syndicale, un deuxième rassemblement a réuni une dizaine de citoyens en colère qui avaient déjà manifesté lors du conseil communal de mars pour signifier leur ras-le-bol face à la situation politique dans la commune. “Pour le moment il n’y a rien, nous voulons du concret“, ont-ils scandé.

avec Belga/Photo Belga