Sceptique, Vooruit accepte l’invitation du MR : “Vous comptez faire une majorité avec qui?”

Alors que le MR a envoyé une invitation à une réunion programmée vendredi de 15h à 17h au Parlement bruxellois, certains partis ont déjà décliné, mais d’autres, comme Vooruit s’y rendront. Pour en parler, la cheffe de file, Ans Persoons était l’invitée de Bonjour Bruxelles.

DéFI a déjà exprimé de lourdes réticences. Les chefs de file, Sophie Rohonyi et Bernard Clerfayt ont déclaré que les amarantes ne seront à la table des négociations que s’il y a une majorité francophone. Du côté d’Ecolo, le co-président de la Région bruxelloise Kalvin Soiresse, a confirmé que le parti ne participerait pas à des discussions sur les bases d’un “gouvernement minoritaire”.

► Revoir | Formation bruxelloise : quelles sont les deux pistes sur la table ? Avec quelles réactions ?

Ans Persoons quant à elle, confirme que Vooruit sera présent, avec comme première question adressée au MR : “Vous comptez former une majorité avec qui?” En effet, la cheffe de fille s’inquiète de l’absence du PS, d’Ecolo et de DéFI, et affirme que la priorité, c’est d’avoir une majorité, et “elle ne sera pas autour de la table vendredi”.

Selon elle, il faut “inviter tous les partis. Il faut du sérieux. On a un texte, un contenu, c’est déjà une bonne chose mais la méthode utilisée pose beaucoup de questions”, souligne-t-elle. Ans Persoons déplore notamment que le texte ait d’abord été envoyé aux journalistes avant de le présenter aux partis. “Discuter de ce texte au sein du Parlement, c’est une aberration”.

“On doit se salir les mains”

Quant à la proposition du PS de former une coalition progressiste, Vooruit s’interroge sur comment “on peut devenir un gouvernement stable”, notamment en raison de la présence du PTB. “Est-ce que le parti est prêt à faire des réformes, à faire des économies? Ce ne sera pas une législature facile évidente. Le PTB a toujours été un parti d’opposition, c’est plus facile pour avoir un discours plus pur, mais au sein d’un gouvernement, on doit se salir les mains”.

■ Interview d’Ans Persoons, chef de file Vooruit au micro de Fabrice Grosfilley