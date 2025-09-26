“Santé x Nature x Logement”, un nouveau mouvement citoyen qui concilie logement et espaces verts

Ce vendredi dans Bonjour Bruxelles, Fabrice Grosfilley a reçu à 7h50 Jean-Baptiste Godinot et Laurent d’Ursel, pour parler de la création du nouveau mouvement : “Santé x Nature x Logement”, un mouvement associatif et citoyen créé le 30 juin 2025.

L’objectif du mouvement : concilier l’environnement (nature, espaces verts) et le logement. “On a trois dimensions qui interagissent : la santé, la nature et le logement. Pour trouver des solutions aux difficultés dans chacune de ces dimensions, il faut penser les trois en même temps, et c’est possible“, explique Jean-Baptiste Godinot.

Pourquoi créer une nouvelle coupole pour défendre ce principe ? “Si on reste dans le fait de penser par secteur, on ne voit pas l’interdépendance qu’il peut y avoir“, complète Laurent d’Ursel. “On ne croit pas que la manière dont on nous présente les choses – à savoir qu’il faut choisir – soit la seule solution. Et ce sont les personnes les plus concernées, à savoir les personnes quji sont en non-logement ou mal-logement, qui le crient haut et fort : “Ne touchez pas à nos espaces verts!‘

