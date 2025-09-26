Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Santé x Nature x Logement”, un nouveau mouvement citoyen qui concilie logement et espaces verts

Ce vendredi dans Bonjour Bruxelles, Fabrice Grosfilley a reçu à 7h50 Jean-Baptiste Godinot et Laurent d’Ursel, pour parler de la création du nouveau mouvement : “Santé x Nature x Logement”, un mouvement associatif et citoyen créé le 30 juin 2025.

L’objectif du mouvement : concilier l’environnement (nature, espaces verts) et le logement. “On a trois dimensions qui interagissent : la santé, la nature et le logement. Pour trouver des solutions aux difficultés dans chacune de ces dimensions, il faut penser les trois en même temps, et c’est possible“, explique Jean-Baptiste Godinot.

Pourquoi créer une nouvelle coupole pour défendre ce principe ? “Si on reste dans le fait de penser par secteur, on ne voit pas l’interdépendance qu’il peut y avoir“, complète Laurent d’Ursel. “On ne croit pas que la manière dont on nous présente les choses – à savoir qu’il faut choisir – soit la seule solution. Et ce sont les personnes les plus concernées, à savoir les personnes quji sont en non-logement ou mal-logement, qui le crient haut et fort : “Ne touchez pas à nos espaces verts!

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

26 septembre 2025 - 08h57
Modifié le 26 septembre 2025 - 08h57
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales