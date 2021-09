Sandrine Demolin devient la nouvelle directrice de W:Halll

W:Halll, le centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre vient d’annoncer avoir choisis sa nouvelle directrice. Il s’agit de Sandrine Demolin, ex-responsable Communication & Marketing de Bozar.

Après 5 ans au pôle événementiel de la FNAC, Sandrine Demolin intègre en 2014 le département Communication & Marketing de BOZAR et en prend la tête en 2019. Également membre du comité stratégique de visit.brussels, elle est diplômée de l’UCL en Master en Information et Communication et maîtrise nos deux langues nationales.

Un nouveau défi dans une période sanitaire compliquée et une reconfiguration totale du secteur culturel. Dans un communiqué, le centre culturel annonce avoir l’ambition de favoriser l’accessibilité et la proximité en mettant en avant la multidisciplinarité et la diversité artistique. Un autre grand défi sera de finaliser la reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles du W:Halll.

La nouvelle directrice sera épaulée d’une d’une directrice adjointe, Marline Vuitton, précédemment en charge de l’organisation d’événements communaux de Woluwe-Saint-Pierre et du Whalll.

J.M. – Photo : Montage Capture Facebook Sandrine Demolin/ Google Street View