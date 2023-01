Saint-Josse-ten-Noode : le bourgmestre Emir Kir appelle à plus de prévention sur la drogue

Face au fléau de la drogue, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne a annoncé qu’il visait la saisie de 20% du trafic. Pour le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, cela doit d’abord passer par de la prévention. Il était l’invité de la matinale.

Emir Kir regrette que la drogue arrive trop facilement sur le territoire, en raison du manque de contrôles, notamment au port d’Anvers. Pour le bourgmestre : “la drogue tue, mais j’ai l’impression que quand on parle de drogue, on parle tout le temps de la drogue douce et d’une manière assez sympathique, mais la réalité est tout autre.”

Si celui-ci pense que la drogue est responsable de la violence autour de la gare du Nord, c’est aussi en partie à cause de son prix : “vous trouvez tout sur le terrain et a des prix qui sont imbattables. Aujourd’hui, la différence de prix entre le cannabis, l’héroïne et la cocaïne n’existe presque plus.”

Pour répondre à ce phénomène, le bourgmestre propose de la prévention en amont de la répression : “la répression, c’est incomplet, si vous voulez mener une politique de répression, il faut d’abord éviter que la drogue n’arrive sur le territoire.” Emir Kir estime que le ministre de la Justice n’en fait pas assez : “il fait du Van Quick, dans la réalité, ce sera une petite mesurette.”