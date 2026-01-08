Saint-Gilles : l’expulsion rue de la Victoire annulée, les occupants resteront jusqu’à la fin de l’année scolaire

Menacée d’une expulsion en plein hiver, la cinquantaine de personnes occupant un bâtiment de la CSC-Enseignement pourra finalement rester sur place jusqu’en juillet, à l’issue d’un accord de médiation, selon une information de la DH.

L’expulsion prévue ce vendredi 9 janvier d’un bâtiment situé rue de la Victoire, à Saint-Gilles, n’aura pas lieu. Les occupants, une cinquantaine de personnes, pourront rester dans les lieux jusqu’à la fin de l’année scolaire. “En pleine période hivernale, procéder à une expulsion le 9 janvier est complètement déraisonnable. Cela ne fait aucunement l’objet d’une décision communale“, avait insisté le bourgmestre, Jean Spinette (PS), lors de la manifestation ce lundi.

La décision fait suite à une réunion de médiation organisée le 6 janvier à l’initiative de la commune de Saint-Gilles. Autour de la table se trouvaient la CSC-Enseignement, propriétaire du bâtiment, les occupants réunis en collectif, le futur acquéreur de l’immeuble, Vivalis, ainsi que les autorités communales et régionales.

► Reportage | Saint-Gilles: mobilisation contre l’expulsion d’une cinquantaine de sans-papiers occupant un ancien bâtiment de la CSC

L’accord prévoit la poursuite de l’occupation jusqu’à la fin de l’année scolaire afin d’éviter une expulsion durant l’hiver et de garantir une stabilité aux familles, notamment aux enfants scolarisés dans les écoles du quartier. En contrepartie, les occupants se sont engagés à quitter les lieux volontairement à cette échéance.

La CSC-Enseignement a dès lors suspendu la procédure d’expulsion. Le départ des occupants permettra ensuite la finalisation de la vente du bâtiment et le lancement des travaux de transformation prévus par le futur acquéreur.

Rédaction