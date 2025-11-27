Saint-Gilles lance un projet massif de végétalisation et d’apaisement du bas du quartier Midi

La commune de Saint-Gilles s’apprête à transformer en profondeur les rues Émile Féron, Joseph Claes et Mérode, ainsi que les abords d’écoles et d’équipements publics. Ce projet, inscrit dans le Contrat de Quartier Durable (CQD) Midi et s’inscrivant dans le cadre du plan de mobilité Good Move, vise à réduire le trafic de transit, sécuriser les rues et augmenter la végétalisation dans un quartier très dense et largement minéralisé. Les travaux devraient s’étendre jusqu’en 2029.

Le bas de Saint-Gilles, également appelé “le fond de la vallée”, présente un tissu urbain dense avec une forte minéralisation et peu d’espaces verts. Selon les données de Bruxelles Environnement, seulement 16 % des surfaces sont végétalisées dans ce secteur, bien en dessous de la valeur médiane régionale de 52,4 %.

Les rues du quartier servent de voies de transit entre la gare du Midi et le haut de Saint-Gilles, générant un trafic motorisé rapide et bruyant. Les rues Féron et Mérode sont particulièrement touchées, avec des vitesses élevées et un inconfort quotidien pour les habitants. Ce trafic contribue également à l’effet d’îlot de chaleur urbain et à des risques d’inondation, certains bâtiments, notamment des caves, étant régulièrement touchés lors de fortes pluies.

Le quartier subit en outre des tensions sociales, liées à la présence de la drogue et du sans-abrisme à proximité de la gare, et certains résidents expriment une crainte de gentrification avec la transformation du quartier.

Un modèle inspiré des “superblocs”

Pour répondre à ces enjeux, la commune s’inspire du concept des superblocs de Barcelone, en créant des mini-superblocs qui limitent le trafic de transit entre deux îlots.

L’axe de la rue Émile Féron sera transformé en plateau végétalisé, qui se pousuivra en corridor entre la Porte de Hal et l’avenue du Roi. La rue fonctionnera également comme collecteur naturel d’eaux pluviales, capable de tamponner les eaux de la rue et des toitures environnantes. Des micro-dispositifs hydrauliques (puits, pompes, fontaines) permettront de réutiliser l’eau. Les plantations formeront une canopée dense réduisant l’effet d’îlot de chaleur.