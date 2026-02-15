Saint-Gilles : carrefour fermé 15 jours à hauteur des rues Moris et Bréart

Le chantier se poursuit à Saint-Gilles. À partir de ce lundi 16 février, le carrefour formé par la chaussée de Waterloo, la rue Moris et la rue Antoine Bréart sera totalement fermé à la circulation pour une durée de 15 jours ouvrables.

Cette fermeture s’inscrit dans le cadre d’interventions conjointes menées par la STIB, Sibelga, Vivaqua et la DITP (Direction de l’Infrastructure des Transports Publics). Les travaux portent à la fois sur la rénovation de la voirie et sur celle des impétrants, notamment les réseaux de gaz et d’eau.

La commune de Saint-Gilles précise que le calendrier a été adapté pour limiter l’impact sur la mobilité. « Les travaux ont lieu en grande partie pendant les deux semaines de vacances scolaires afin d’en diminuer l’impact sur la circulation », indique-t-elle.

Les commerces situés dans le périmètre resteront accessibles durant toute la durée du chantier.

Perturbations pour la ligne 96

Côté transports en commun, la STIB annonce que l’arrêt Moris du bus 96 – qui remplace actuellement le tram 81 – ne sera pas desservi pendant environ trois semaines. Les arrêts les plus proches pour cette ligne sont Barrière et Ma Campagne.

Des déviations sont donc à prévoir pour les automobilistes comme pour les usagers des transports publics dans le quartier.