Safe.brussels a accueilli 1300 visiteurs dans son campus de Haren pour susciter des vocations

Safe.brussels a organisé samedi une journée portes ouvertes consacrée aux métiers de la sécurité sur son campus de Haren, à Bruxelles, attirant 1.350 personnes préinscrites.

L’organisme régional, chargé de la coordination des politiques de sécurité et de prévention, y a réuni 19 employeurs ainsi que ses quatre écoles afin de faire découvrir au public les formations et les débouchés du secteur.

Le public visé était principalement composé de jeunes en fin de secondaire et de personnes en reconversion professionnelle. Des familles, des groupes d’amis et des visiteurs de différents âges ont également parcouru le site.

Tout au long de la journée, les démonstrations et ateliers se sont enchaînés sur le campus. Les visiteurs ont pu découvrir de près les métiers de la police, des pompiers et des secours médicaux à travers des exercices, des véhicules d’intervention et la présence de nombreux agents en uniforme. Des chevaux étaient également présents, tout comme plusieurs dispositifs et animations destinés à montrer de manière concrète les réalités du terrain.

L’événement a ainsi pris des allures de vitrine des métiers de la sécurité, avec une forte dimension pratique et immersive. Les visiteurs pouvaient s’informer directement auprès des employeurs présents et des formateurs, tout en observant les gestes, les équipements et les moyens mobilisés dans ces professions.

Selon Safe.brussels, la fréquentation a dépassé celle habituellement observée lors de ce type d’événement, qui accueille en général quelque 1.100 inscrits au maximum. D’autres personnes se sont aussi présentées sans inscription préalable et ont été accueillies sur place.

Les quatre écoles du campus étaient représentées: l’École de police, l’École du feu, l’École d’aide médicale urgente et l’École d’administration publique. Plus de 7.000 personnes y suivent chaque année une formation.

Belga – Photo : BX1