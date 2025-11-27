Rupture du contrat entre DAZN et la Pro League : le derby bruxellois Anderlecht/USG sera diffusé ce week-end

Les rencontres du championnat de Belgique de football seront bien diffusées ce week-end, malgré l’annonce de la rupture du contrat entre DAZN, détenteurs des droits de diffusion, et la Pro League.

Ce dimanche aura lieu le derby bruxellois Anderlecht – Union Saint-Gilloise à 18h30 et sera diffusé.

DAZN a annoncé dans un communiqué publié jeudi qu’il avait “déjà proposé à la Pro League de continuer à diffuser tous les matchs jusqu’à la fin de cette saison” et que la Pro League a ensuite demandé au service de streaming de le faire.

“DAZN agit à cet égard expressément sans que la position juridique d’aucune des parties ne soit affectée“, a ajouté la plateforme. “Les fans et les clubs sont au centre des préoccupations de DAZN. Nous restons disposés et entièrement disponibles pour mener des discussions constructives avec la Pro League, afin de minimiser l’impact de cette situation difficile.”

► Lire aussi | La Pro League et DAZN cessent leur collaboration, les prochaines diffusions incertaines

Le service de streaming “prend acte” de la demande d’arbitrage d’urgence adressée par la Pro League au CEPANI, un centre actif dans la résolution de différends en dehors des tribunaux étatiques, mais souligne qu’une “telle procédure dure généralement plusieurs semaines.”

DAZN avait résilié mardi son contrat de diffusion des matchs de Jupiler Pro League et de Challenger Pro League. Le détenteur de droits n’était pas parvenu à un accord de distribution avec les différents opérateurs belges, ce qu’exigeait la Pro League. L’incertitude planait dès lors sur la diffusion de la 16e journée, qui s’ouvre vendredi par le déplacement du Standard à Malines. Mercredi, la Pro League a déposé une demande d’arbitrage en urgence. L’instance du football professionnel belge “demande que DAZN soit contrainte de respecter ses dispositions contractuelles envers les clubs belges jusqu’à ce qu’il y ait une décision sur le fond.”

DAZN avait obtenu les droits télévisés et médiatiques du football belge pour la période 2025-2030 en décembre 2024, pour un montant de 84,2 millions d’euros par saison.

Belga – Photo : Belga Image