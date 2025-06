Royal Rinking à Ixelles : une demande de permis attendue après l’été pour le site du Delhaize Molière

Une demande de permis d’urbanisme sera introduite après l’été pour le site de l’ex-Delhaize Molière à Ixelles, ont indiqué les autorités communales jeudi soir. Une réunion s’est tenue le 23 mai chez Urban.brussels. Le projet prévoit la démolition du bâtiment existant – d’une superficie de 7.280 m² – et la reconstruction d’un complexe mixte de logements, commerces et espaces verts sur le site situé chaussée de Waterloo.

L’échevine de l’Urbanisme et du Patrimoine, Julie de Groote (Les Engagés), a fait le point en conseil communal : “Nous avons pris ce dossier à bras-le-corps depuis les élections. Plusieurs réunions ont été organisées avec le promoteur Besix Red mais aussi avec le comité de quartier ‘Un îlot, un quartier’. Le dialogue a permis d’importantes avancées.”

Parmi celles-ci, la création d’un jardin suspendu à l’intérieur de l’îlot, en lieu et place de l’emprise bâtie initialement prévue. Une attention particulière sera portée à la verdurisation et à la récupération de pleine terre sur le site. Le projet a aussi été revu à la baisse : 46 logements (contre 82 au départ), plus spacieux et traversants, avec seulement trois studios. Trois cellules commerciales de 500 m² sont également prévues.

La question de la halle historique, l’ancien Royal Rinking – tour à tour garage, patinoire et supermarché -, reste sensible. Si la commune a plaidé pour sa préservation en raison de son intérêt patrimonial (loisir populaire, architecture métallique, mémoire bruxelloise), ni la Commission royale des monuments et sites ni la Direction régionale du patrimoine n’ont demandé son classement. Le promoteur envisage néanmoins d’en conserver une trace au travers d’une œuvre artistique évoquant le mouvement des patineurs.

“Il faudra encore améliorer le projet architectural et renforcer la mémoire du lieu“, a conclu Julie de Groote. La commune souhaite un usage concerté des charges d’urbanisme, en dialogue avec les habitants.

