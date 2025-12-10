Revalorisation salariale: les aides-ménagères bruxelloises attendent “un cadeau de Noël”

Une trentaine d’aides-ménagères bruxelloises manifestent mercredi matin pour réclamer une revalorisation salariale alignée sur les autres Régions. Sifflets en main et chasubles syndicales sur le dos, elles font entendre leur voix devant le SPF Emploi, où une commission paritaire examine aujourd’hui ce dossier.

“Nous faisons le même travail à Bruxelles que nos collègues du nord et du sud du pays. Nous méritons la même reconnaissance et le même salaire”, scande la petite troupe.

Depuis quelques mois, les travailleuses flamandes et wallonnes perçoivent 0,77 euro brut de plus par heure que leurs collègues bruxelloises. Cette différence tient aux difficultés liées à l’absence d’un gouvernement de plein exercice dans la capitale, mais aussi au manque de soutien du patronat.

La situation pourrait toutefois évoluer. La semaine dernière, le Parlement bruxellois a adopté en commission le relèvement du prix des titres-services à 11,40 euros (+1 euro, pour les 300 premiers titres). “Le monde politique a fait sa part”, reconnaissent les organisations syndicales. Mais le dossier bloque toujours du côté de Federgon, la fédération des prestataires de services RH.

“La balle est désormais dans le camp des employeurs. Une enveloppe de 13 millions d’euros leur a été réservée. Par ailleurs, ils disposent de la marge financière nécessaire pour augmenter les salaires, notamment grâce à la réduction d’ONSS décidée par le gouvernement fédéral”, avancent les syndicats. “Plus rien ne justifie un report”.

La CSC, la FGTB et la CGSLB appellent donc les représentants des employeurs bruxellois à signer aujourd’hui la Convention Collective de Travail (CCT) salariale lors de la réunion de la commission paritaire des titres-services. “Ce serait un beau cadeau de Noël”, glisse un militant.

Selon Sébastien Dupanloup, secrétaire fédéral FGTB, un accord n’est plus très loin. Federgon disposerait désormais d’un mandat pour signer. Une pierre d’achoppement subsiste toutefois : la prise en charge de la rétroactivité, afin de rattraper le retard salarial accumulé à Bruxelles entre mars et décembre 2025.

