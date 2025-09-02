Passer la navigation
Retour sur un été bruxellois rythmé par de nombreuses animations

Cet été, Bruxelles a mis les petits plats dans les grands du côté des animations. Parmi eux : le Vaux Hall Summer, une nouvelle version de Bruxelles les bains ou encore de nombreux concerts sur la place des Palais. Pour en parler, Adélaïde de Patoul, porte-parole de Brussels Major Event était l’invitée du 12h30.

Le bilan de toutes ces activités semble positif. “On a proposé une programmation riche, et ça a confirmé la capacité de Bruxelles à conjuguer expérience, innovation et rayonnement international”, précise la porte-parole.

S’il est difficile d’estimer les événements qui ont le mieux marché, Adélaïde de Patoul se réjouit du succès des croisières musicales, qui se déroulaient chaque jour sur le canal de Bruxelles. “16 des 23 ont été sold out, soit plus de 3 000 participants au total”. 

“Cet été, Bruxelles avait l’ambition de se positionner comme une capitale ouverte, inclusive et inventive”. 

■ Interview d’Adélaïde de Patoul, porte-parole de Brussels Major Event au micro de Vanessa Lhuillier

02 septembre 2025 - 12h57
Modifié le 02 septembre 2025 - 12h57
 

