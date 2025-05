Retards annoncés dans la collecte des déchets après la double grève chez Bruxelles-Propreté

Le travail des équipes de l’Agence Bruxelles-Propreté (ABP) est de nouveau perturbé, en raison de la manifestation des travailleuses et travailleurs du non-marchand dans les rues de Bruxelles. Cette action fait suite à la grève de mardi des services publics, provoquant un important cumul de retards dans le ramassage des sacs-poubelles.

L’ABP annonce que si 60 % des tournées ont pu être assurées jeudi, les effets des deux journées d’actions sociales se feront sentir pendant plusieurs jours. Les rattrapages commenceront dès vendredi et se poursuivront samedi, “en fonction des moyens humains disponibles“, précise l’Agence.

“L’effort sera d’abord porté sur les sacs blancs et orange pour des raisons sanitaires évidentes“, indique encore l’ABP. Les sacs bleus, jaunes et verts devraient quant à eux être collectés progressivement jusqu’à la semaine prochaine. Les zones les plus touchées restent Koekelberg, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek, Laeken, ainsi que les communes de Woluwe. L’Agence demande aux habitants de ne pas rentrer les sacs non ramassés.

Des tournées de rattrapage sont prévues. Du côté des Recypark, tous les sites restent ouverts, à l’exception de celui de Woluwe-Saint-Pierre. Le service d’évacuation des encombrants fonctionne normalement. Bruxelles-Propreté mettra à jour les informations via son site internet et ses réseaux sociaux.

Belga