Restauration et extension du Conservatoire royal : le permis a été délivré

Le budget de la rénovation de l’ensemble de l’édifice, financé par Beliris, la Régie des Bâtiments et les communautés française et flamande, s’élève à presque 80 millions d’euros.

Le permis unique d’urbanisme et de patrimoine pour la restauration et l’extension du Conservatoire royal, à Bruxelles, a été délivré, ont annoncé vendredi la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme, Ans Persoons, et la ministre fédérale en charge de Beliris, Karine Lalieux.

Ce permis a été délivré après cinq années d’études. En parallèle à la délivrance du permis, Beliris a lancé la procédure pour désigner un entrepreneur pour le désamiantage du site, qui commencerait à l’automne 2024.

►Sur le même sujet||Le Conservatoire est “une structure compliquée et il fallait qu’on trouve un financement” (06/11)

Pour les travaux de restauration, un second appel d’offres sera initié dans les prochains mois afin de pouvoir inaugurer le bâtiment achevé lors d’un premier concert en 2030.

Construit à la fin du 19e siècle, le Conservatoire royal, conçu par l’architecte Jean-Pierre Cluysenaar, se composait alors d’un bâtiment scolaire situé rue de la Régence, et de deux maisons attenantes pour le directeur et son secrétaire. La salle de concert monumentale abrite l’un des orgues historiques les plus précieux de Belgique. Cet instrument d’Aristide Cavaillé-Coll fait l’objet d’une demande de permis de restauration séparée.

Normes contemporaines

L’ensemble du complexe sera restauré et adapté aux normes contemporaines en termes d’acoustique, d’accessibilité, de sécurité et de confort. Toutes les interventions sont effectuées dans le plus grand respect du patrimoine architectural. La salle de concert monumentale et les foyers retrouveront leur grandeur d’antan. Les intérieurs historiques du rez-de-chaussée seront restaurés et meublés pour accueillir la bibliothèque et le centre de connaissances. La vaste collection de partitions historiques et de documents sera conservée “dans des conditions idéales dans un nouveau dépôt au sous-sol“, ont-elles souligné dans un communiqué.

Depuis la fin du 19e siècle, cinq maisons de maîtres dans la rue aux Laines sont utilisées par le conservatoire. Cette partie sera également restaurée et équipée pour accueillir des services administratifs, des loges et une résidence d’artistes. Pour répondre à la demande de classes de musique supplémentaires, de salles de concert additionnelles et d’une zone de stockage climatisée de haute qualité, une extension est nécessaire. Le nouveau bâtiment remplacera l’ancienne extension avec la bibliothèque, en assurant une intégration respectueuse au sein de ce site majestueux. Les deux salles de concert seront équipées de l’infrastructure nécessaire pour obtenir une acoustique performante. La salle de musique de chambre disposera d’une tribune fixe permettant d’accueillir confortablement 150 spectateurs. La salle de répétition est stratégiquement intégrée entre la salle de concert historique et les loges des artistes.

Des revêtements muraux en bois combinés à des rideaux insonorisant garantissent une acoustique adaptable selon les besoins. Pour compléter les salles de classe et les salles de musique du bâtiment Cluysenaar, le nouveau bâtiment abritera 4 salles de Master Classes deux fois plus hautes et des salles de classe à haute performance qui permettent d’isoler les sons graves comme les percussions. Pour améliorer l’accessibilité du complexe, une connexion centrale sera prévue : depuis la cour d’honneur rue de la Régence, les visiteurs pourront se rendre directement vers le nouveau jardin et les maisons de la rue aux Laines. Sur cet axe central, il y aura également un grand escalier, dans l’esprit de l’architecte d’origine, qui reliera le bâtiment historique au nouveau bâtiment. Les zones non construites seront conçues comme six jardins, des oasis de paix et de lumière qui augmentent la biodiversité et permettent l’infiltration naturelle des eaux de pluie. La cour d’honneur à l’entrée sera préservée. La salle de lecture de la nouvelle bibliothèque donnera sur un jardin d’hiver inspiré du 19e siècle. De là, un jardin vertical conduira par des escaliers au jardin intérieur avec cafétéria et terrasse. Enfin, un patio sera créé à côté du foyer de la salle de concert historique.

Avant le début des travaux de rénovation, le Conservatoire royal de Bruxelles rendra un dernier hommage à la salle de concert au cours de dix concerts publics.

Belga