40.000 biens inscrits à l’inventaire du patrimoine immobilier

Plus de 40.000 biens dont plus de 4.000 sont issus de l’inventaire du patrimoine architectural 1939-1999 et 3.000 arbres sont désormais inscrits à l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région bruxelloise, a annoncé lundi Ans Persoons, la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine, après l’adoption par le gouvernement régional de différents arrêtés.

Jusqu’à présent, ces monuments et ces arbres figuraient uniquement sur des inventaires scientifiques. Ils bénéficieront dorénavant de nouveaux effets juridiques au regard du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT), l’inventaire du patrimoine immobilier de la Région ayant pleinement valeur légale, précise la secrétaire d’État.

“La Région bruxelloise se dote enfin d’un inventaire légal de son patrimoine immobilier qui protège juridiquement plus de 40.000 biens et 3.000 arbres remarquables. Cet inventaire entraîne une protection renforcée, avec notamment l’obligation de demandes d’avis lors de projets de modifications des biens ou d’un permis d’urbanisme pour toute modification de silhouette des arbres remarquables”, commente Ans Persoons. “Cet inventaire légal reflète également bien mieux la diversité et la richesse de notre patrimoine bruxellois, en protégeant des biens sur l’ensemble des 19 communes, et surtout en incluant plus de 4.000 biens nouveaux liés au patrimoine d’après-guerre”, ajoute-t-elle.

Afin de disposer d’un inventaire légal conformément à la législation urbanistique prévue dans le CoBAT, le gouvernement bruxellois a adopté plusieurs arrêtés visant à déterminer la procédure d’établissement et de mise à jour de l’inventaire, sa forme, les mentions qui doivent y figurer, son mode de publication et les listes des biens à inscrire, poursuit la secrétaire d’État.

Parmi les biens figurant à l’inventaire se trouvent notamment la Banque nationale, construite par Marcel Van Goethem en 1940; la Maison communale et le centre culturel d’Auderghem; la Maison Lambrecht à Berchem-Sainte-Agathe ou encore la cité de l’Amitié à Woluwe Saint-Pierre.

Belga – Photo: Belga