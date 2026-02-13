Repéré alors qu’il jouait en cachette, Ionut Cibotariu joue aujourd’hui à guichet fermé aux Flagey Piano Days

Les Flagey Piano Days ont débuté hier pour cinq jours de concerts. Parmi les artistes à se produire, un ancien employé de l’institution, Ionut Cibotariu. Autrefois au catering et en coulisses, il s’est produit ce vendredi sur scène.

Ionut Cibotariu est roumain et est arrivé en Belgique il y a quelques années. Le pianiste professionnel est repéré alors qu’il jouait en cachette, une audition lui est alors proposée qui lui permettra d’atterrir dans le programme jeune talent de Flagey.

Ce vendredi, Ionut Cibotariu jouait à guichet fermé aux Flagey Piano Days.

■ Reportage de Simon Breem