Rénovation des tunnels : 100 millions sur la table pour l’une des priorités de la mobilité bruxelloise

Bernard Quintin veut rénover les tunnels bruxellois. C’est ce qu’a indiqué ce lundi matin le ministre en charge de Beliris.

Beliris souhaite mettre sur la table la somme de 50 millions d’euros pour la mobilité bruxelloise. La rénovation de plusieurs tunnels fait partie des dossiers prioritaires.

En plus de Beliris, la Région va aussi allouer un budget estimé à 51,3 millions d’euros. En tout, ce sont donc plus de 100 millions d’euros qui doivent permettre de rénover les tunnels. Devant les députés, Bernard Quintin a évoqué les différents projets dans des propos repris par la DH : “Beliris devrait pouvoir consacrer des moyens aux politiques de mobilité que sont les rénovations des tunnels, par exemple Louise, Belliard, entre autres de manière à ce que la mobilité et la sécurité des usagers soient préservées, et des parkings de délestage, à Stalle par exemple, pour convaincre les automobilistes d’utiliser les transports en commun au sein de la ville”, a-t-il expliqué.

Le ministre souhaite aussi “investir dans des projets structurant pour la Région dans les zones prioritaires définies” comme l’aménagement d’un espace public à la place de l’ancien bâtiment du Mediapark à Reyers, divers projets dans la zone de Biestebroeck le long du Canal de Bruxelles ou dans le haut de la ville.