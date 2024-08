Remco Evenepoel se pare aussi d’or sur la course en ligne pour un doublé historique

Remco Evenepoel a remporté la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris samedi. Déjà médaillé d’or sur le contre-la-montre, Evenepoel devient le premier coureur à réaliser le doublé dans l’histoire des Jeux.

Il offre à la Belgique sa 4e médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris. Wout van Aert a enlevé celle de bronze dans le contre-la-montre de cyclisme et Gabriella Willems celle en bronze en judo en moins de 70 kg. Parti en solitaire à 15 km de l’arrivée après une première attaque à 38 km du but, Evenepoel s’est imposé en solitaire, malgré une frayeur à cause d’une crevaison à 3,8 km de la ligne, en célébrant derrière son vélo, les bras écartés, la Tour Eiffel en toile de fond. Derrière, la France complète le podium avec Valentin Madouas, deuxième à 1:11, et Christophe Laporte qui a réglé le sprint pour la 3e place à 1:16. Jasper Stuyven finit 21e à 2:20, Wout van Aert 37e à 3:47 et Tiesj Benoot 48e à 7:23. Le coureur de Soudal Quick-Step devient le premier cycliste de l’histoire à remporter l’or sur le chrono et la course en ligne dans les mêmes Jeux Olympiques où le chrono n’a fait son apparition qu’en 1996. Le Brabançon est le troisième Belge à remporter l’or sur la course en ligne après André Noyelle en 1952 à Helsinki et Greg Van Avermaet en 2016 à Rio de Janeiro.

La course a débuté sur un rythme de sénateurs, permettant au Marocain Achraf Ed Doghmy, au Mauritien Christopher Rougier-Lagane, au Thaïlandais Thanakhan Chaiyasombat, à l’Ougandais Charles Kagimu et au Rwandais Eric Manizbayo de s’échapper avec plus de 10 minutes d’avance sur le peloton. Rougier-Lagame et Kagimu ont été les seuls rescapés de la première échappée au moment de la jonction avec le groupe de poursuivants composé de l’Italien Elia Viviani, de l’Irlandais Ryan Mullen et du Grec Georgios Bouglas. Le rythme s’est accéléré dans la Côte de Saint-Rémy-les-Chevreuse à 90 km de l’arrivée. Bouglas, Rougier-Lagame et Kagimu ont été lâchés dans le groupe de tête et l’Irlandais Ben Healy et le Kazakh Alexey Lutsenko sont partis en contre dans le peloton.

Healy et Lutsenko ont repris Mullen dans la Côte de Bièvres, alors que Viviani avait lâché, mais une première accélération d’Evenepoel à 72 km de l’arrivée a permis au peloton de réduire l’écart sur la tête où Mullen a dû laisser filer ses deux compagnons.

Un nouveau groupe de contre s’est formé avec Madouas, le Britannique Fred Wright, le Suisse Stefan Küng, l’Allemand Nils Politt, l’Autrichien Marco Haller, le Canadien Michael Woods et le Mongol Jambaljamts Sainbayar. Discret jusque-là, le Néerlandais Mathieu van der Poel est sorti de sa boîte dans la première des trois ascensions de la butte de Montmartre à 46 km de l’arrivée, immédiatement suivi par Wout van Aert. Le duo a ensuite été rejoint par l’Américain Matteo Jorgenson, le Français Julian Alaphilippe et le Letton Toms Skujins mais a finalement été repris par le peloton. Moment choisi par Evenepoel pour placer une attaque explosive à 38 km de la ligne et revenir sur le groupe de poursuivants, réduit à quatre coureurs au moment de reprendre Healy à 33 km de l’arrivée. Evenepoel et Madouas ont été les deux seuls rescapés après la deuxième ascension de Montmartre tandis que van der Poel tentait de réduire l’écart, toujours suivi par van Aert. Le prodige de Schepdaal a placé son attaque décisive à 15 km pour valider son doublé historique malgré une crevaison qui ne lui aura finalement pas fait perdre de temps.

Belga.