Réduction du Taxibus : Berchem-Sainte-Agathe alerte sur les impacts pour les personnes à mobilité réduite

Alors que la Stib a décidé de réduire drastiquement son service Taxibus depuis le 22 juillet dernier, les conséquences ne se font pas attendre. Le centre de jour “Le Tournesol” tire la sonnette d’alarme.

Ce service, crucial pour les personnes à mobilité réduite (PMR), ne parvient plus à répondre à la demande, faute de chauffeurs disponibles. Ainsi, de nombreuses familles se retrouvent sans solution de transport adapté.

Au centre de jour Le Tournesol, situé à Berchem-Sainte-Agathe, les effets sont déjà visibles : “Ils sont passés de 100 chauffeurs à 25. Il n’y a donc plus assez de créneaux disponibles pour que chacun puisse utiliser le service comme à l’habitude. Il faut désormais être parmi les premiers pour réserver un trajet 15 jours plus tard. Plusieurs familles n’arrivent plus à obtenir de place”, déplore Zoé, responsable du centre.

Le président du CPAS, Marc Hermans (LB), tire la sonnette d’alarme : “Ce qui se joue aujourd’hui dépasse largement une question d’organisation de service : c’est une question de dignité et d’égalité.”

Alors que la Région reste sans gouvernement, les appels à une action rapide se multiplient. Le centre Le Tournesol invite les autorités à venir constater, sur place, les conséquences de cette réduction de service.

Rédaction – Photo : BSA