Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Réduction du Taxibus : Berchem-Sainte-Agathe alerte sur les impacts pour les personnes à mobilité réduite

Alors que la Stib a décidé de réduire drastiquement son service Taxibus depuis le 22 juillet dernier, les conséquences ne se font pas attendre. Le centre de jour “Le Tournesol” tire la sonnette d’alarme.

Ce service, crucial pour les personnes à mobilité réduite (PMR), ne parvient plus à répondre à la demande, faute de chauffeurs disponibles. Ainsi, de nombreuses familles se retrouvent sans solution de transport adapté.

Au centre de jour Le Tournesol, situé à Berchem-Sainte-Agathe, les effets sont déjà visibles : “Ils sont passés de 100 chauffeurs à 25. Il n’y a donc plus assez de créneaux disponibles pour que chacun puisse utiliser le service comme à l’habitude. Il faut désormais être parmi les premiers pour réserver un trajet 15 jours plus tard. Plusieurs familles n’arrivent plus à obtenir de place”, déplore Zoé, responsable du centre.

Le président du CPAS, Marc Hermans (LB), tire la sonnette d’alarme : “Ce qui se joue aujourd’hui dépasse largement une question d’organisation de service : c’est une question de dignité et d’égalité.”

► Lire aussi | Le Conseil bruxellois des personnes handicapées dénonce la réduction du service taxibus

Alors que la Région reste sans gouvernement, les appels à une action rapide se multiplient. Le centre Le Tournesol invite les autorités à venir constater, sur place, les conséquences de cette réduction de service.

Rédaction – Photo : BSA

Lire aussi :

Partager l'article

08 octobre 2025 - 11h56
Modifié le 08 octobre 2025 - 11h56
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales