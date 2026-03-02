Recherché par mandat d’arrêt européen, il est arrêté à Koekelberg avec 187 sachets de sirop favorisant l’érection masculine

Un homme faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen a été interpellé et 187 sachets de sirop vasodilatateur favorisant l’érection masculine ont été saisis lors d’une opération de contrôle menée à Koekelberg, a indiqué lundi la police de la zone Bruxelles-Ouest.

Les faits se sont déroulés le 12 février, dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre le blanchiment d’argent. La section judiciaire procédait au contrôle de plusieurs commerces à Koekelberg lorsqu’elle a contrôlé un établissement. Lors de cette vérification, les policiers ont interpellé un client signalé par un mandat d’arrêt européen. L’individu a été privé de liberté et mis à la disposition du parquet de Bruxelles le 13 février.

Dans le même commerce, les agents ont découvert, à l’arrière du comptoir et dissimulé derrière des caisses en carton, un sac en plastique contenant 187 sachets de sirop vasodilatateur favorisant l’érection masculine. L’ensemble de la marchandise a été saisi. Le commerce a été placé sous scellés. Le propriétaire a été entendu par les services de police dans le cadre de l’enquête.

Selon la police, cette action s’inscrit dans le cadre plus large des opérations menées contre le blanchiment d’argent sur son territoire. L’enquête se poursuit.

Avec Belga