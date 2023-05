Réaménagement du rond-point Schuman : l’association des Commerçants réagit à la nouvelle demande de permis

Elle indique notamment ne pas avoir été consultée pour les réunions d’informations. Elle conteste également les nombreux problèmes de mobilité, dont l’accès à la rue Cortenbergh, la diminution des places de stationnement et l’interdiction qui serait faite aux camions et véhicules “non-autorisés”.

A travers toute une série de réclamations, L’Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet (ACCJM asbl) a souhaité réagir dans le cadre de l’enquête publique concernant la demande de permis d’urbanisme portée par le Service Public Régional de Bruxelles (Bruxelles-Mobilité) pour aménager le rond-point Schuman.

Pour rappel, le but de se projet de réaménager entièrement le rond-point Schuman, au cœur du quartier européen. La nouvelle place aura la forme d’une cuvette sur laquelle se retrouveront piétons, visiteurs comme habitants.

Trois réclamations principales

Dans un long courrier transmis aux nombreuses autorités compétentes, l’ASBL espère défendre les intérêts des commerçants autour du quartier. Dans un premier temps, elle rappelle ne jamais avoir été invitée aux différentes réunions des auteurs de la deuxième partie du projet. “Nous déplorons cette attitude discriminatoire d’autant qu’il ne nous a pas été possible de faire

connaître notre point de vue sur plusieurs points qui nous posent gros problèmes comme“. Parmi ces points, l’asbl souligne l’interdiction qui sera faite aux camions et véhicules non-autorisés dans plusieurs secteurs du quartier, la difficulté qu’il y aura de passer du haut de la rue Stevin à l’avenue de la Joyeuse Entrée, la diminution des places de stationnement et le changement d’appellation du rond-point Schuman en Place Robert.

Egalement, les soucis énergétiques et sociaux sont oubliés, selon l’association. “Nous sommes véritablement heurtés par l’absence d’analyse, dans ledit rapport d’incidences, de la situation socio économique du quartier europen telle qu’elle se présente aujourd’hui après les différentes crises traversées depuis le début de l’année 2020 : pandémie, guerre en Ukraine, hausse des coûts de l’énergie et de ses dérivés, baisse du pouvoir d’achat due à l’inflation et, last but not least, cette instauration du télétravail dans les différentes institutions européennes et tous les bureaux avoisinant le rond-point Schuman“.

Enfin, l’auvent placé au centre de l’espace central serait inutile. “Outre le fait que cet auvent constituera un obstacle dans le champ de vision des arcades du Cinquantenaire depuis la rue de la Loi et qu’il ne permettra plus l’organisation de manifestations et d’autres activités comme il en est mis sur pied à cet endroit sans que cela ne pose de problèmes particuliers de circulation ou d’approche, il ne manquera pas, lors de manifestations de type revendicatif, d’être, avec sa coupole de verre, une cible toute désignée pour des manifestants en recherche de fracassants « coups d’éclat“.

L’association des commerçants appelle donc les membres de la Commission de concertation à ce qu’un nouveau permis ne soit pas octroyé dans l’état du nouveau projet, tel qu’il a été soumis à l’enquête publique.

■ C.H. | Photo : Belga