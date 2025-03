Réaménagement de la chaussée de Ninove: Anderlecht rend un avis défavorable, malgré le permis accordé à la Région

Comme souvent, les critiques de la commune portent principalement sur la mobilité et la suppression de places de stationnement.

Elle est l’une des artères principales pour rejoindre la capitale, via les communes d’Anderlecht et de Molenbeek. À l’instar de l’avenue Charles-Quint qui pénètre dans la capitale plus au nord, la Région lui dédie un vaste projet de réaménagement. Mais, comme pour cette dernière, le projet de Bruxelles Mobilité ne convainc pas les autorités communales.

Après Molenbeek en février dernier, Anderlecht a également décidé de rendre un avis défavorable concernant les aménagements prévus dans la commune. La majorité anderlechtoise précédente, alors composée du PS, d’Ecolo et des Engagés avait rendu un avis favorable “sous conditions”, mais la nouvelle échevine anderlechtoise de la Mobilité Halina Benmrah (MR) estime que lorsqu’il y a “plus de points négatifs que de points positifs“, l’avis ne peut être favorable.

Un projet en trois phases

Pour rappel, le projet de la Région concerne un réaménagement de la Chaussée de Ninove, du ring à la porte de Ninove. Il se divise en trois phases : un réaménagement de façade à façade entre la limite régionale et le boulevard Mettewie, un réaménagement “léger” de ce boulevard à la Gare de l’Ouest – qui ne nécessite pas de permis – et un réaménagement de la Gare de l’Ouest à la Porte de Ninove. C’est pour la première phase – pour laquelle la Région a déjà reçu un permis – que la commune d’Anderlecht a rendu son avis défavorable.

Bruxelles Mobilité prévoit que les trottoirs soient refaits et élargis et que des traversées piétonnes sécurisées soient créées. Par ailleurs, des cyclables séparées et sécurisées seront créées de part et d’autre de la chaussée. Trois alignements d’arbres sont aussi prévus : un au niveau central, et deux entre les espaces de stationnement. “Aujourd’hui, l’espace public y est en mauvais état, et peu qualitatif. De plus, l’artère n’est pas verdurisée. Un lifting s’impose donc”, explique l’administration régionale.

► Lire aussi | Trottoirs élargis, pistes cyclables et des arbres: la chaussée de Ninove bientôt réaménagée

Trop de places de parking supprimées pour la commune

Ces aménagements entraînent par conséquent la suppression de places de stationnement, chiffrée à 56 pour la commune d’Anderlecht. Un nombre trop important, selon la nouvelle échevine de la Mobilité Halina Benmrah (MR) qui estime “que les rues avoisinantes sont déjà engorgées“.

Si elle reconnait la nécessité de donner un coup de neuf à cette avenue, elle estime qu’il faut trouver “une alternative pour tout le monde“, autrement dit pas seulement pour les cyclistes. “Bruxelles Mobilité a comme projet de transformer la chaussée de Ninove en une artère où les cyclistes seront rois. Cela aux dépens des automobilistes et des riverains“, déplore-t-elle. Elle dénonce par ailleurs un manque de concertation citoyenne.

“De la place pour tous les modes de transport”

Des critiques qui étonnent Bruxelles Mobilité qui explique avoir convié les riverains à une séance d’informations via des toutes-boîtes et des publications sur ses réseaux sociaux en début d’année. “Nous ne pensions pas que ce projet de réaménagement allait poser problème étant donné qu’il s’agit d’une voirie où il y a clairement de la place pour tous les modes de transport“, s’étonne la porte-parole de l’administration régionale, Camille Thiry. Elle nie par ailleurs tout favoritisme des cyclistes. “Il y a aussi de nombreux points d’amélioration en termes de sécurité routière pour les piétons, davantage de verdurisation également, qui améliore la perméabilité de ce quartier“, énonce-t-elle.

Cet avis défavorable est avant tout symbolique. La Région peut en prendre compte, mais il n’est pas contraignant, d’autant que Bruxelles Mobilité a déjà obtenu son permis. Une rencontre entre l’administration régionale et l’échevine de la Mobilité est prévue prochainement pour que chacun puisse partager ses arguments. Les travaux, eux, devraient débuter en 2026.

V.d.T. – Photo : Bruxelles Mobilité