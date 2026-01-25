 Aller au contenu principal
Ras El Hanout présente son Best Of 2025 à l’Auditorium Jacques Brel

Dans les coulisses, l’odeur du ras el hanout flotte, comme un avant-goût du spectacle. Ce samedi soir, 400 personnes se pressent pour le Best Of 2025 de la troupe Ras El Hanout, qui fête dix ans de créations à l’Auditorium Jacques Brel à Molenbeek.

Sur scène, ce n’est pas une simple compilation : des extraits de pièces, des créations d’ateliers, des récits de voyage se mêlent et se réinventent. Un solo devient scène collective, des personnages de pièces différentes se rencontrent, et l’ensemble forme un voyage de Bruxelles à La Mecque, à travers seize ans d’écriture et d’évolution.

Engagé et vivant, le spectacle oscille entre rires et émotions, fidèle à l’identité de ce théâtre. Une soirée unique, conviviale et éphémère.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Charlotte Pire et Laurence Paciarelli

