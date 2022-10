Rajae Maouane sur les débordements à Schaerbeek : “cette violence est exacerbée par le PTB et le MR”

La co-présidente d’Ecolo était l’invitée de +d’Actu, ce mercredi.

Invitée de l’émission +d’Actu, ce mercredi soir, la co-présidente d’Ecolo, Rajae Maouane, est revenue sur les violences commises mardi soir en marge d’une manifestation à Schaerbeek contre le plan GoodMove développé par la commune.

► Reportage | Après deux manifestations, Schaerbeek gèle son plan GoodMove dans le quartier Cage aux Ours pendant quelques mois (26/10/2022)

“Ces violences sont inacceptables (…) et là où c’est encore plus compliqué, et où je suis en colère, c’est quand cette violence est exacerbée et attisée par des partis politiques” réagit-elle, “c’est inacceptable pour nous, quand des partis politiques comme le PTB ou le MR attisent la colère et alimentent la solution de violence, ça c’est inacceptable (…) Ils ont attisé la colère de la population, c’est extrêmement dangereux d’attiser une colère qui existe“.

L’écologiste a également accusé le PTB d’un manque de cohérence par rapport à son programme de 2018 pour Schaerbeek : “ils disent ‘le vélo sera la norme, la voiture l’invitée’ (…) ce n’est pas un programme d’Ecolo, c’est celui du PTB schaerbeekois. Et puis venir attiser le feu sur le terrain, c’est inacceptable. Ils l’ont fait à Schaerbeek, ils l’ont fait à Cureghem, et ça on ne peut pas l’accepter“.

Rappelons que ce mercredi matin, la cheffe de groupe du PTB au Parlement bruxellois, Françoise De Smedt, avait contesté ce lien entre son parti et ces violences, lien déjà fait par la ministre Elke Van den Brandt. Plus tard dans la journée, le MR s’était également défendu de toute forme de violence perpétrée par ses membres.

■ Interview de Rajae Maouane (Ecolo) réalisée par Fabrice Grosfilley dans +d’Actu