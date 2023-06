Qui est Ans Persoons, la nouvelle secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme ?

L’échevine à l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles Ans Persoons prêtera serment comme nouvelle secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme ce vendredi en remplacement de Pascal Smet.

Tout a été très vite pour l’échevine après la retentissante démission de Pascal Smet ce dimanche dans l’affaire du “Téhéran Gate”. Celle-ci a été choisie par son parti Vooruit pour lui succéder. En passant de l’échelon communal à l’échelon régional, elle découvre ainsi une nouvelle notoriété. “Moi je n’étais pas très connue, donc on me laissait tranquille. Maintenant, sur Twitter, je me fais insulter comme pas possible“, constate-t-elle déjà.

Mais il en faut plus pour toucher la Laekenoise de 44 ans. Licenciée en Histoire et Sciences politiques, la socialiste flamande débute sa carrière au bureau de liaison Bruxelles-Europe. Après une première participation aux élections de 2012, elle devient échevine aux Affaires néerlandophones de la Ville de Bruxelles et gère les contrats de quartier. Mais en 2017, le scandale du Samusocial la pousse à démissionner pour rompre avec la coalition en place. Elle crée alors une nouvelle liste, qualifiée par certains de “suicide politique”. Mais dès 2018, avec la liste “Change Brussels”, elle revient aux affaires communales.

Vie de famille

La future Secrétaire d’Etat se sent en tout cas prête. “Il y a encore quelques gros dossiers comme le ‘Good living’ qui doivent passer cette législature. Je ne vais pas devoir étudier pendant des semaines parce que je connais les matières et je me sens très bien entourée par nos autres députés.”

Mère de deux jeunes filles, la future Secrétaire d’Etat sera désormais aussi en charge des Relations européennes et internationales, mais elle voyagera certainement moins que son prédécesseur. “Il faut trouver un équilibre entre une vie professionnelle et une vie de famille. Ce n’est pas toujours évident, cela m’a déjà causé un peu de stress dans le passé”, se remémore-t-elle.

Avec l’arrivée d’Ans Persoons, c’est aussi la première fois qu’il y aura une parité hommes-femmes au gouvernement bruxellois. C’est le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, qui récupèrera les compétences communales de l’échevine.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Frédéric De Henau et Pierre Delmée