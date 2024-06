Wouter Verschelden confiant pour le gouvernement fédéral : “Jamais vu De Wever aussi optimiste”

Wouter Verschelden était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles ce jeudi matin.

Après son livre sorti en 2019, “Les fossoyeurs de la Belgique“, Wouter Verschelden est beaucoup plus optimiste pour la formation du gouvernement fédéral. Cela est dû, en partie, à la chute du Vlaams Belang que tout le monde voyait premier parti du pays. “C’était vraiment inattendu. Les différents présidents ont tous vu un Roi énergique, soulagé même. Ils ont décidé d’aller vite en nommant Bart De Wever comme informateur.”

Pour le président de la N-VA, la suite logique serait la fonction de formateur puis celle de Premier ministre selon le journaliste indépendant. “Ce 9 juin 2024 est la plus belle victoire de sa vie. On sait que De Wever est de nature pessimiste et cynique, mais je ne l’ai jamais vu aussi optimiste. Même si, fort de son expérience, il garde les pieds sur terre et il sait que tout reste encore à faire. Il devra se montrer patient et discret lors des prochaines semaines.”

Cela veut-il dire qu’un gouvernement sera formé d’ici quelques semaines ou avant les communales de décembre ? “Il ne faut pas aller trop vite non plus”, estime le journaliste flamand. “Il reste un énorme obstacle : les socialistes flamands. Vooruit a déjà dit qu’il voulait faire partie de l’opposition. Pourtant, ce parti reste indispensable pour obtenir une majorité vu le nombre de partis qui vont dans l’opposition. Il faudra donc trouver un accord avec assez de garanties sociales.”

Selon celui qui lance aussi une newsletter d’actualité politique qui s’appelle W16, les clés sont entre les mains de Vooruit pour le Fédéral. “Mine de rien, Vooruit et Conner Rousseau ont aussi gagné les élections. Ce sera difficile de tout de suite accepter parce qu’il a basé sa campagne sur le pouvoir d’achat et la sécurité. Les bonnes relations entre Conner Rousseau et Bart De Wever depuis les élections de 2019 pourraient cependant aider dans les négociations.”

En fin d’entrevue, le journaliste a joué le jeu des pronostics sur une question simple : quand y aura-t-il un accord au Fédéral ? “Je ne suis pas madame soleil”, a-t-il souri. “Soit ce sera avant la fête nationale du 21 juillet, soit ce sera après les communales d’octobre. On sera dans une ambiance électorale et il sera difficile de négocier dans ces conditions.”