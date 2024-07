L’échevin Charles Spapens tête de liste PS-Vooruit à Forest

Le premier échevin sortant Charles Spapens est candidat-bourgmestre pour la liste PS-Vooruit à Forest, annonce le Parti socialiste mardi dans un communiqué. La section locale a approuvé la liste qui sera présentée aux électeurs le 13 octobre prochain.

“C’est accompagné d’un bilan solide que nous nous présentons aux Forestoises et aux Forestois. Nous avons mené des projets ambitieux et nous souhaitons poursuivre le travail si les citoyennes et les citoyens nous le permettent. Je pense au projet Aby visant à réhabiliter l’Abbaye de Forest et à l’extension de son parc, à la sécurisation de nos abords d’écoles, aux nouvelles infrastructures sportives, à la création de filières de valorisation des déchets ou encore au développement d’une antenne de proximité (Lisa) visant à rapprocher les habitantes et les habitants des services communaux”, énumère l’interéssé, cité dans le communiqué. Charles Spapens sera épaulé par la députée bruxelloise Nadia El Yousfi, qui figure à la 2e place.

Le PS de Forest évoque un programme “qui contient notamment des mesures phares pour favoriser l’accessibilité à un logement digne pour toutes et tous”. La jeunesse, le développement “d’espaces publics dynamiques et accessibles” et la sécurité sont également cités. Dans cette commune bruxelloise, le PS est en majorité avec Ecolo. Lors des dernières élections communales, les socialistes étaient arrivés deuxième, avec seulement 129 voix de moins que les écologistes