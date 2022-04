Quel sera le 1090e costume de Manneken Pis ? Jette lance une consultation en ligne

Le costume sera offert le 25 mai prochain.

C’est devenu une tradition : lorsque Manneken Pis se prépare à enfiler un costume qui correspond au code postal d’une commune bruxellois, c’est cette dernière qui se charge de lui offrir, non sans rendre hommage à certaines traditions communales. Ainsi, ces derniers mois, c’est notamment Berchem-Saint-Agathe qui a offert un costume au petit Julien, au terme d’un processus participatif.

Le 25 mai prochain, ce sera au tour de Jette d’offrir son 1090e costume à Manneken Pis. “Et à cette occasion, la Ville de Bruxelles a proposé à nos commune d’offrir à Manneken Pis un costume à son image“, nous explique-t-on, “trois artistes jettoises ont donc été invitées à proposer un projet de costume en intégrant des traits caractéristiques de notre commune“.

Les votes sont ouverts en ce moment sur le site Internet de la commune.

Trois costumes

Ainsi, le premier costume, créé par l’artiste plasticienne contemporaine Maren Dubnick, se caractérise par un immense chapeau haut-de-forme “qui rappelle la célébère installation de l’artiste, située dans la drève de Rivieren, devant l’Atelier 34zéro. Le chapeau est lui-même constitué de différentes matières de couleurs et d’épaisseurs variées“, indique la commune, qui précise que la statue portera aussi un marcel avec le logo de Jette.

Le second costume sélectionné par la commune est, lui, proposé par Muriel Orange, une artiste et enseignante jettoise qui habille Manneken Pis “en guitariste jettois, portant la salopette du héros de la bande-dessinée Boule et Bill, parée de nuages à la Magritte. En vrai fan de musique (surtout de Stromae) et d’espaces verts, il défend et représente la diversité et la culture jettoises. Même sa guitare, surréaliste déborde de verdure“.

Et c’est Sophie Wéry, la costumière officielle de Manneken Pis, qui signe la dernière proposition : “un costume truffé de références à Jette. Imaginez un petit garçon jettois qui se rend au marché du dimanche matin, avec son panier en osier à la main. Il fait un détour chez son libraire pour acheter la dernière bande-dessinée de Boule et Bill. Ses habits, ornés d’instruments, renvoient aux multiples événements musicaux qui ont lieu à Jette chaque année. Au-dessus de sa tête, un chapeau melon tient suspendu sur une canne“.

ArBr – Photo : Commune de Jette