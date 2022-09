Chauffage et éclairage des bâtiments publics, appel au privé : les mesures bruxelloises face à la hausse des prix

Interrogé dans + d’Actu, le ministre bruxellois de l’Énergie Alain Maron (Ecolo) confirme la nécessité pour le politique et le public de “montrer l’exemple” et de participer à “la mobilisation générale”. Il confirme que l’objectif n’est pas d’“imposer des baisses de chauffage ou de consommation à la population”, mais bien de “négocier avec le privé et discuter de mesures pour réduire leur consommation, tout en les aidant”. Ces discussions auront lieu avec les partenaires sociaux, confirme le ministre.

Ces mesures seront-elles toutefois coercitives ? “On va d’abord tenter de passer par des accords formels et la conviction”, explique Alain Maron. “On ira peut-être plus loin ultérieurement si on voit que ça ne fonctionne pas”. Le ministre de l’Énergie dit comprendre le désarroi des représentants des entreprises et préconise : “La première aide est de refroidir les prix de l’énergie. C’est pour cela que la Belgique va plaider au niveau européen pour un contrôle des prix. On a aussi des pistes pour les PME et les indépendants, notamment via le tarif social qui pourrait être élargi vers ces catégories professionnelles. Nous entendons leurs signaux d’alarme, légitimes”.

V.d.T. et Gr.I. avec Belga – Photo : BX1