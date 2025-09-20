Quatre véhicules incendiés à Anderlecht
La nuit dernière, quatre véhicules ont été incendiés à Anderlecht lors de deux séries d’incendies criminels, vers 19h30 et 23h30, rapporte Bruzz.
Vers 19h30, un matelas, un sac poubelle et une voiture ont été incendiés dans les rues de la Poterie et Abbé Cuylits. Une seconde série d’incendies a eu lieu vers 23h30, touchant trois voitures dans la rue de la Poterie et la rue des Mégissiers. Selon les premiers constats des pompiers, tous les faits seraient d’origine criminelle. Le parquet a ouvert une enquête, mais aucune arrestation n’a encore eu lieu.
