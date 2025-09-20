Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Quatre véhicules incendiés à Anderlecht

La nuit dernière, quatre véhicules ont été incendiés à Anderlecht lors de deux séries d’incendies criminels, vers 19h30 et 23h30, rapporte Bruzz.

Vers 19h30, un matelas, un sac poubelle et une voiture ont été incendiés dans les rues de la Poterie et Abbé Cuylits. Une seconde série d’incendies a eu lieu vers 23h30, touchant trois voitures dans la rue de la Poterie et la rue des Mégissiers. Selon les premiers constats des pompiers, tous les faits seraient d’origine criminelle. Le parquet a ouvert une enquête, mais aucune arrestation n’a encore eu lieu.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

20 septembre 2025 - 16h20
Modifié le 20 septembre 2025 - 16h20
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales