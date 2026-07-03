Quartier du Bon Air: la commune d’Anderlecht valide un nouveau plan de stationnement

Anderlecht se dote d’un nouveau plan de stationnement pour le Quartier du Bon Air. Il s’agit, pour le Collège des Bourgmestre et Échevins, d’une solution pour les riverains face à “une situation de parking compliquée depuis des mois”.

Cela faisait longtemps que les habitants reprochaient à la commune d’avoir “délaissé” le quartier et demandaient, entre autres, un plan de parcage légal encadrant le stationnement des véhicules réparti sur l’ensemble du quartier. Depuis plus d’un an, le stationnement n’y était plus contrôlé par Parking.brussels, sur demande de la commune, faute de places réglementaires.

La commune s’est penchée sur la possibilité de la modification du statut du quartier en “zone de rencontre”. “Les habitants du quartier ont ensuite reçu un courrier pour leur soumettre deux propositions de stationnement avec des plans disponibles pendant un mois, durée de la consultation. Les résultats sont tombés et c’est la version ‘maximaliste’ parmi les deux solutions qui a obtenu la majorité des voix“.

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Concrètement, la solution retenue comprend la création d’environ 340 places. Selon le code de la route, dans une zone neutre, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique tandis que les voitures sont limitées à 20km/h. Le stationnement y est interdit, à l’exception des emplacements délimités par des marquages routiers ou aux endroits où un signal routier l’autorise ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre “P”. Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement peuvent être rangés à droite ou à gauche par rapport au sens de la marche.

Avec ces nouvelles places, les habitants auront des places légales pour se parquer et les contrôles pourront reprendre. “Sur le plan de l’équité, il n’est pas normal que le contrôle du stationnement ne se fasse pas alors qu’il se fait dans la quasi-totalité des rues de notre commune“, commente l’échevine de la mobilité et de la participation, Halina Benmrah, qui se réjouit que les riverains “pourront se garer en toute légalité et en sécurité dans leur quartier“.

Auprès de la DH, l’échevine précise que le retour des contrôles n’aura lieu qu’au printemps, “au moins“, le temps que les marquages au sol soient faits.

La rédaction – Photo : BX1