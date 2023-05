Propos racistes et sexistes au sein de la police : un plan d’actions sera mis en place

Après les révélations de propos racistes et sexistes qui auraient été tenus au sein de la police après la mort d’Adil, bourgmestres et Chef de corps s’engagent à mettre en place un plan d’actions.

Le Collège de police s’est réuni mercredi et ce lundi matin “pour prendre connaissance des faits en profondeur“, apprenons-nous par voix de communiqué. Les faits concernent des propos racistes qui auraient été tenus par l’inspecteur principal par rapport au jeune Adil, tué dans une course-poursuite le 10 avril. Ce dernier se serait vanté “d’en avoir sorti un de la rue” et “d’avoir déjà tué”. Un rapport administratif fait aussi état de comportements xénophobes, racistes et sexistes de la part de ce même policier, à l’encontre des membres de son équipe.

Après avoir consulté le dossier, les Bourgmestres de Forest, Anderlecht et Saint-Gilles ont chargé le comité de direction de la zone de mettre en place un plan d’actions, accompagné par un organisme indépendant pour “éradiquer toute forme de propos racistes et/ou sexistes au sein des instances policières“, indique le communiqué. “Les propos et comportements suspectés sont pris très au sérieux, et intolérables s’ils sont avérés. Nous nous engageons à prendre toute la mesure des propos et de leur portée“, souligne la Bourgmestre de Forest, Mariam El Hamidine, qui est aussi présidente du Collège de Police de la zone Midi.

Un rassemblement à Saint-Gilles contre “l’impunité”

Dans le même temps, un rassemblement a eu lieu devant la maison communale de Saint-Gilles pour dénoncer “la culture interne de l’impunité”. Les associations demandent que le policier concerné soit écarté le temps de l’instruction, que le chef de la zone “s’explique sur l’absence d’action entreprise” et que les policiers coupables d’actes et de propos racistes soient écartés de la fonction.

