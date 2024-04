Les cadets de la police de Bruxelles-Ixelles se lient avec ceux de Londres et du Nord de la France

En visite ce samedi au Quartier des Célestins, le siège de l’état-major de la Garde Républicaine à Paris, les cadets de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles ont signé une convention pour créer une alliance internationale des cadets (“Cadets International Alliance), avec les Metropolitan Police Cadets (les cadets de la police de Londres, au Royaume-Uni) et les Cadets de la Gendarmerie du Nord (France). Sur place, les vingt cadets bruxellois présents étaient accompagnés de cinq encadrants, de leur responsable Christopher De Mesmaeker, et du chef de corps Michel Goovaerts.

“L’objet de cette convention est de définir les modalités d’organisation d’une journée annuelle de partage d’expérience“, entre ces différents groupes de cadets, précise notre zone de police, “Cette journée sera une belle occasion d’échanger sur les bonnes pratiques, les connaissances au niveau international et sur la relation entre les jeunes et la police dans nos pays respectifs“.

