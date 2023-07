Projet d’une zone mixte et d’un futur poumon vert sur l’ancien site de l’Otan et du Quartier Reine Elisabeth

Ce site, situé sur la commune de Zaventem, devrait être reconverti en une zone d’activité mixte et en un nouvel espace forestier de plus de 30 hectares, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La prochaine étape sera l’enquête publique avant qu’une décision finale ne soit prise. “Avec ce projet de (re)boisement, nous renforçons la qualité de vie et le caractère vert de la périphérie flamande (autour de la Région de Bruxelles-Capitale). De plus, une grande partie du site sera également adoucie, afin que l’eau de pluie puisse à nouveau s’infiltrer dans le sol de cette région densément bâtie, a ajouté la ministre N-VA en évoquant “un nouveau poumon vert pour le Vlaamse Rand“.

Le ministère de la Défense prévoit de construire, pour un montant de 499 millions d’euros, son futur quartier général – le “New HQ” – sur un site adjacent au Quartier Reine Elisabeth, en face du nouveau siège bruxellois de l’Otan, sur l'”autre trottoir” du boulevard Léopold III qui relie Bruxelles à l’aéroport de Zaventem. Ce déménagement libérera de l’espace. Le gouvernement flamand veut donner à cet espace une nouvelle affectation pour 33 hectares d’espaces verts et sept hectares dédiés à de l’industrie mixte.

L’actuel Qartier reine Elisabeth se situe à cheval sur les Régions bruxelloise et flamande. Le gouvernement bruxellois prévoit pour sa part de réaffecter la partie se trouvant sur son territoire en un nouveau quartier urbain et une zone de parc, selon Zuhal Demir. “Le GRUP ‘Défense’ part d’une vision commune flamande et bruxelloise et a une approche coordonnée des deux côtés de la frontière régionale. L’approche coordonnée concerne plus de 200 hectares d’espaces ouverts contigus dans le Vlaamse Rand et la Région bruxelloise. Cela crée un poumon vert unique à l’est de la capitale. Le futur espace boisé et parc sera accessible aux riverains, aux promeneurs et aux cyclistes”, a-t-elle précisé. La direction de l’environnement organisera en octobre et novembre prochains une enquête publique sur le projet de GRUP “Défense”.

Belga