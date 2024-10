Projet de réaménagement de l’avenue de Tervueren : l’enquête publique s’ouvre sur fond de crispations

C’est un projet qui crée des tensions depuis plus d’un an : le projet de réaménagement de l’avenue de Tervueren. Après de multiples adaptations, l’enquête publique vient d’être lancée, mais du côté des riverains et des communes, on ne se montre pas encore tout à fait convaincus.

Pour rappel, le projet mené par la Région bruxelloise prévoit de réaménager en profondeur l’avenue de Tervueren entre le parc du Cinquantenaire et le square Léopold II.

Deux pistes cyclables séparées et unidirectionnelles devraient voir le jour de part et d’autre de l’avenue. L’axe central conservera 2×2 bandes de circulation au centre, la mobilité dans les latérales sera cependant revue pour réduire le trafic de transit. Un passage sur une voie pour les sorties de tunnels est également prévu.

Sur le rond-point Montgomery, la configuration actuelle à trois bandes sera maintenue. Le rond-point au niveau de Mérode devrait, lui, être supprimé au profit d’un carrefour avec feux.

La Région assure qu’avec ce projet, 98 % du stationnement sera conservé.

Les riverains et les communes pas (encore) convaincus

“On veut un respect proportionné des modes de transport différents“, explique Quentin Van den Eynde, porte-parole du comité Tervueren-Montgomery. “Aujourd’hui, le projet sur la table n’est clairement pas vraiment un projet de réaménagement de l’avenue en boulevard urbain, mais plus un projet réaménagé pour le seul confort des cyclistes.”

Le projet fait aussi l’objet de concertations avec les différentes communes impactées, Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre. “Ce projet a évolué au fil du temps, c’est déjà un peu mieux, mais il reste encore toute une série de gros problèmes“, pointe le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoit Cerexhe (Les Engagés). “Il n’y a pas d’analyse de fluidité du trafic. On ne sait pas combien de places de stationnement exactement on risque de perdre. Sur les pistes cyclables, on est sur deux unidirectionnelles, donc ça, ça va dans le bon sens, mais il y en a une qui est vraiment extrêmement large et donc qui pose des questions par rapport aux autres utilisateurs de la voirie.”

Avis négatif de la Commission royale des Monuments et des Sites

Autre problème : la Commission royale des Monuments et des Sites a remis un avis négatif sur le projet. Elle considère que l’aspect patrimonial n’a pas suffisamment été pris en compte.

Au niveau de la Région, on défend l’avenir du projet et le compromis. “Les dernières années, on a travaillé avec les communes, mais aussi eu des concertations avec les habitants des quartiers pour trouver un bon compromis pour le réaménagement de l’axe de Tervueren. On a trouvé un beau projet qui est maintenant à l’enquête publique. Ça veut dire que tout le monde peut encore s’exprimer“, déclare Elke Van den Brandt (Groen), ministre sortante de la Mobilité. “C’est le moment de participation formelle et après, évidemment, sur base de l’enquête publique, il y aura encore des adaptations possibles.”