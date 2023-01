Procès des attentats de Bruxelles : un nouvel audio glaçant découvert dans l’ordinateur

Alors que le procès des attentats de Bruxelles se poursuit, de nouveaux audios sont découverts.

Aujourd’hui, c’est un enregistrement de six minutes qui est diffusé. Dans celui-ci, on peut entendre l’un des terroristes dire qu’ils sont pris par le temps et qu’ils agissent dans la précipitation. Il y explique également son testament et appelle à venger les musulmans et combattre les mécréants :“égorgez-les, renversez-les, tous les moyens sont bons pour les tuer.”

Si le contenu est difficile à entendre, notamment pour les victimes et les proches des victimes, celui-ci a un rôle capital dans ce procès et n’a pas été encore analysé entièrement.

■ Duplex de Maria Bemba