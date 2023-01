Procès des attentats de Bruxelles : la défense dénonce à nouveau l’attitude de la police en ouverture d’audience

Me Vincent Lurquin a une nouvelle fois dénoncé lundi matin des “erreurs de copié-collé” dans les justifications par la police des fouilles à nu imposées à son client, l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa.

Fin décembre, le juge des référés a interdit les fouilles à nu systématiques et non motivées, au motif qu’elles violent la Convention européenne des Droits de l’Homme. Depuis lors, les avocats de la défense ne cessent de signaler des justifications boiteuses.

“Les motivations individuelles sont une nécessité. Pour mon client, on a considéré qu’il avait été condamné à Paris (dans de précédentes justifications, NDLR), puis reconnu que non. Mais, selon la police, il a toujours un casier judiciaire, alors que ce dernier est vierge“, a rappelé le pénaliste. “Enfin, ce sont des erreurs de copiés-collés“, a-t-il soupiré, insinuant que les motivations des fouilles ne sont pas écrites en fonction de la situation du jour.

Selon l’avocat, la police justifie la fouille à nu de son client par des informations provenant des services internes de police, des renseignements belges et étrangers et par le fait que son client serait “déprimé“.

“Cependant, la police indique ne pas disposer d’informations complémentaires à propos de mon client, tout comme les renseignements étrangers. Elle fait ensuite référence à l’analyse de risque de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam).” De niveau 3 sur une échelle qui en compte 4, cette analyse mentionne qu’il faut “faire attention à la propagande des détenus“, a cité le pénaliste. Or, a-t-il poursuivi, Hervé Bayingana Muhirwa ne peut avoir de contacts en prison qu’avec ses co-accusés, rappelant que celui-ci est détenu dans une aile de haute sécurité de la prison de Haren.

Quant au fait que son client soit décrit comme “déprimé“, Me Lurquin s’en est étonné étant donné que M. Bayingana Muhirwa “n’a pas vu de psychologue” pour en attester. Les motivations sont “de plus en plus succinctes” et n’ont “pas de sens légal“.

La présidente de la cour, Laurence Massart, a pour sa part rappelé qu’elle n’était pas compétente pour les questions de transfert des accusés et que les avocats pouvaient saisir les instances compétentes.

Les accusés Mohamed Abrini, Osama Krayem et Salah Abdeslam ont préféré retourner en cellule.

12h52 – Le Conseil de surveillance pénitentiaire a effectué un contrôle

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) a effectué un contrôle la semaine dernière à la prison de Haren à la demande de deux des accusés. Selon son président Marc Nève, les membres de l’organe qui surveille les prisons n’ont toutefois pas pu être présents lors des fouilles à nu avec génuflexion faisant polémique depuis le début des débats.

Le contrôle a eu lieu mercredi, en présence de deux membres du CCSP, le jour où Salah Abdeslam avait affirmé avoir été frappé au visage par un policier. L’accusé a porté plainte devant le parquet de Bruxelles mais une plainte a également été déposée à son encontre. Sans le nommer, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a déclaré ce week-end, dans le journal Le Soir, qu’un accusé aurait agressé un policier.

Le CCSP n’a toutefois pas pu assister aux fouilles à nu et n’a donc pas de vue sur ce qu’il s’y est passé mercredi matin. Des discussions ont eu lieu avec la police afin de pouvoir en être tout de même témoin. “Puisqu’elles sont réalisées en prison, nous estimons que cela fait partie de nos compétences”, soutient Marc Nève, le président du Conseil.

Début décembre, et sans avoir alors fait de constatations sur place, le CCSP avait déjà qualifié le traitement des accusés détenus à ce procès de dégradant et de déraisonnable. Le juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles s’était, dans la foulée, exprimé contre ces fouilles à nu systématiques et avait ordonné qu’elles soient motivées de manière individuelle. La police affirme, de son côté, qu’elles sont nécessaires pour garantir la sécurité.

