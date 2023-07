Procès des attentats de Bruxelles : fin des plaidoiries, la défense d’Ibrahim Farisi demande l’acquitement

Me Xavier Carrette est le dernier avocat de la défense à plaider, mardi matin, au procès des attentats du 22 mars 2016 devant la cour d’assises de Bruxelles. Il plaide l’acquittement de son client.

La défense d’Ibrahim Farisi a plaidé mardi son acquittement pour participation aux activités d’un groupe terroriste devant la cour d’assises chargée de juger les attentats du 22 mars 2016. Le parquet fédéral, partie poursuivante, avait lui-même déjà requis un tel acquittement il y a quelques semaines. Les avocats de l’accusé, Mes Sophie Berger et Xavier Carrette, ont insisté pour que leur client soit blanchi sur toute la ligne, et non au bénéfice du doute.

Ibrahim Farisi a été incriminé dans cet imposant dossier, visant des faits d’une gravité extrême, parce qu’il a aidé son frère Smail à vider l’appartement de ce dernier, avenue des Casernes à Etterbeek. Le studio avait servi de planque aux auteurs des attaques. Les procureurs fédéraux avaient toutefois estimé que les éléments à charge de cet accusé étaient insuffisants pour asseoir une culpabilité. Les avocats d’Ibrahim Farisi sont revenus, durant leur plaidoirie, sur ces différents éléments et ont insisté pour que leur client soit acquitté sur toute la ligne et non au bénéfice du doute.

Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck

